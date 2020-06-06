 

Северный флот станет самостоятельной военно-административной единицей

06.06.2020, 12:00, Новости дня

C 1 января 2021 года Северный флот станет самостоятельной военно-административной единицей. Указ об этом в пятницу подписал президент РФ Владимир Путин, сообщается на портале правовой информации.

Впервые в истории государства отдельный флот станет равен по статусу военному округу. Части и подразделения Северного флота расположены в административных границах Республики Коми, Архангельской и Мурманской областей, Ненецкого автономного округа.

Как пояснили в Министерстве обороны России, реформа позволит усилить взаимодействие для решения задач защиты рубежей страны в Арктике.



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