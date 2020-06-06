Алиса Фрейндлих пожаловалась на проблемы с сердцем

06.06.2020, 11:53, Разное

Алиса Фрейндлих пояснила о плохом самочувствии и проблемах со здоровьем. Как оказалось, у народной артистки Советского Союза больное сердце.

Звезда «Трех мушкетеров», «Служебного романа» и многих других любимых зрителями картин дала интервью ряду изданий. В нем она ответила и на слухи о ее состоянии здоровья. Ранее в СМИ и соцсетях появлялась информация о проблемах 85-летней актрисы с сердечно-сосудистой системой.

Сама Алиса Фрейндлих не считает свое состояние очень тяжелым, подчеркивая, что в ее возрасте подобные недуги наблюдаются у многих. Во время карантина артистка находится в Санкт-Петербурге на самоизоляции. При этом, несмотря на проблемы с сердцем, она не посчитала нужным тестироваться на наличие в организме коронавируса.

Несмотря на возраст, Алиса Бруновна и далее продолжает работу в Большом драмтеатре. Также задействована она и в ряде сетевых проектов, дающих возможность приобщиться к искусству через интернет.