Елизавета Боярская показала, какой подарок Максим Матвеев сделал своими руками младшему сыну

06.06.2020, 11:50, Разное

Вчера младшему сыну Максима Матвеева и Елизаветы Боярской – Григорию – исполнилось 1,5 года, и если обстоятельства этого дня рождения он вряд ли когда-нибудь вспомнит, то вот подарок, полученный им от родителей и в частности от отца, точно будет помнить и хранить всю жизнь. Максим сделал для сына лошадку-качалку – не купил готовый набор в магазине и собрал, а лично нарисовал и выпилил из дерева каждую деталь. Сначала об этом поведала в Instagram Елизавета, а позже подробный фотоотчет и рассказ предоставил и сам Максим.

Сегодня 1,5 года нашему Григорию! Макс @maxim_matveev_ сделал вот такой вот подарок! Сделал своими собственными руками, от начала до конца! Вот уж точно говорят, талантливый человек талантлив во всем! Можно сказать – новая семейная реликвия. Детям! Внукам! Ну или мы с Максом в старости будем качаться, – написала Боярская.

У меня в детстве перед глазами всегда был пример – мой дед Земцов Владимир Михайлович, – рассказал Матвеев. – Он родился в селе Ломовка, Пензенской области, детство у него было бедное, голодное… оттого он все научился делать своими руками – ремонтировать станки, машины, чинить обувь, строить… У меня детство тоже было не слишком насыщенное в плане игрушек – один “Детский мир” на городок в 20 тысяч жителей… А хотелось и саблю, и пистолетик, и бластер, и машинку… чтобы перед дворовыми пацанами понтануться… И дед мне говорил: “Максим, ты нарисуй мне, чего хотелось бы…!” И я делал для деда чертеж, желаемой мною игрухи, а дед за несколько часов доводил поделку до полного соответствия моему представлению!!!!!! Вот я и насмотрелся… Пока старший подумывает над заказом, младшего решил не спрашивать, а опередить и сделать такую качалку…. P.S. Заказы пока не принимаю, но подумываю…

Напомним, актеры Елизавета Боярская и Максим Матвеев познакомились в августе 2009 года на съемках фильма режиссера Игоря Копылова “Не скажу”, а уже летом 2010-го поженились. Спустя два года у пары родился сын Андрей. Долгое время они не показывали его общественности, но в интервью нашему изданию рассказывали о воспитании ребенка. 5 декабря 2018 года у Андрея появился младший брат Гриша, но его снимками пара делится еще реже, чем фотографиями старшего ребенка.