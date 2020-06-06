 

Пушков сказал, когда закончатся протесты в США

06.06.2020, 11:48, Новости дня

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков оценил перспективы развития событий в США, где проходят акции протеста.

Пушков сообщил в беседе с «Парламентской газетой», что, на его взгляд, ситуация в США стабилизируется еще до выборов президента.

Однако в этот раз подозреваемых правоохранителей не удастся «отмазать» от ответственности за гибель человека, а процесс над ними будет жестким и, вероятно, показательным.

«В США этническая «бомба» взрывается регулярно. Поэтому не думаю, что мы находимся на пороге американской социальной революции. На мой взгляд, протесты начнут успокаиваться, мародеров обуздают, хулиганов посадят», – сказал сенатор.

Он добавил, что эффект от протестов может сойти на нет уже к ноябрю, однако это не поможет Соединенным Штатам избежать конфликтов на расовой почве в будущем.

Напомним, протесты и беспорядки в США начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского в Миннеаполисе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках, а также об отказе американских генералов задействовать армию против граждан.



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