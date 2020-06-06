Цена на топовый процессор Ryzen 7 3700X резко обвалилась

06.06.2020, 11:30, Разное

Компания AMD снизила цены на один из своих свой топовых процессоров. Как показывают отчеты салонов мобильной техники и сетевых магазинов за рубежом, стоимость Ryzen 7 3700X резко обвалилась.

Сейчас ценники на производительный и мощный чипсет достигает порядка 18,1 тысячи рублей. Как пишет издание Инфореактор, это почти на 4,5 тысячи рублей ниже его начальной стоимости на старте выхода на рынок. При этом десктопная модификация с восемью ядрами оснащена кулером Wraith Prism и премиальной системой охлаждения с LED-подсветкой с цветоконтролем.

Stream-технология объединяет в себе скорость твердотелого накопителя и емкость жесткого диска в быстром и простом в управлении модуле. Также устройство получило техпроцесс 7 нм с кешем 1 уровня на 512 кБ, 4 МБ и 32 МБ, при этом в турборежиме мощность девайса достигает 4400 ГГц. Архитектура ядра Zen, созданная на базе технологии AMD SenseMI, повысила возможности искусственного интеллекта процессора

Максимальный объем поддерживаемой чипсетом памяти равен 128 гигабайтам. Стоит отметить, что, несмотря на существенное снижение стоимости за рубежом, в российских магазинах ценники на Ryzen 7 3700X пока не поменялись.