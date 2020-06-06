 

Полина Гагарина уехала в Санкт-Петербург на фоне слухов о разводе

06.06.2020, 11:30, Разное

Полина Гагарина в разгар слухов о разводе уехала в Санкт-Петербург. Вокалистка отметила, что очень соскучилась по городу на Неве.
Полина Гагарина в своем Instagram сообщает, что уехала в Санкт-Петербург. Под снимком, где певица любуется окружающей красотой, она написала, что соскучилась за городом на Неве. В комментариях под фотографией подписчики задали много вопросов, которые относятся к ее разводу, но никаких комментариев ситуации не получили.

Напомним, что по неподтвержденным данным, Полина Гагарина рассталась со своим вторым мужем Дмитрием Исхаковым, известным фотографом. Несколько лет назад она родила ему дочку. Распространяется информация, что Дмитрий Исхаков очень контролировал супругу и из-за этого возникали ссоры. Но также причиной расставания может быть и факт того, что фотограф зарабатывает меньше жены и супруга часто ему об этом говорила.



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