Ученые рассказали о приближающейся климатической катастрофе

06.06.2020, 11:21, Новости дня

Команда специалистов сообщила, что в ближайшие десятилетия планете грозит климатическая катастрофа.

Международная группа ученых была шокирована настораживающими результатами нового исследования. Обнаружилось, что в северной части планеты образовались термокарстовые пустоты, которые существенно влияют на процесс таяния вечной мерзлоты во время изменения климата. Масштабное таяние становится причиной выброса в атмосферу больших объемов углекислого газа и метана. Подобные последствия приводят к постепенному потеплению климата на всей Земле.

По словам ученых, определенным предвестником климатической катастрофы является сегодняшнее ускоренное таяние в регионах вечной мерзлоты.