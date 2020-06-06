Ученые рассказали о приближающейся климатической катастрофе

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06.06.2020, 11:21, Новости дня

Команда специалистов сообщила, что в ближайшие десятилетия планете грозит климатическая катастрофа.

Международная группа ученых была шокирована настораживающими результатами нового исследования. Обнаружилось, что в северной части планеты образовались термокарстовые пустоты, которые существенно влияют на процесс таяния вечной мерзлоты во время изменения климата. Масштабное таяние становится причиной выброса в атмосферу больших объемов углекислого газа и метана. Подобные последствия приводят к постепенному потеплению климата на всей Земле.

По словам ученых, определенным предвестником климатической катастрофы является сегодняшнее ускоренное таяние в регионах вечной мерзлоты.



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