Ученые рассказали о приближающейся климатической катастрофе
06.06.2020, 11:21, Новости дня
Команда специалистов сообщила, что в ближайшие десятилетия планете грозит климатическая катастрофа.
Международная группа ученых была шокирована настораживающими результатами нового исследования. Обнаружилось, что в северной части планеты образовались термокарстовые пустоты, которые существенно влияют на процесс таяния вечной мерзлоты во время изменения климата. Масштабное таяние становится причиной выброса в атмосферу больших объемов углекислого газа и метана. Подобные последствия приводят к постепенному потеплению климата на всей Земле.
По словам ученых, определенным предвестником климатической катастрофы является сегодняшнее ускоренное таяние в регионах вечной мерзлоты.
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