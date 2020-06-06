Молодой жене Петросяна больше нечего носить
06.06.2020, 11:12, Разное
Молодая жена Евгения Петросяна во всей красе демонстрирует в своем Инстаграме новые наряды и незаурядные покупки люксовых вещей. После появления очередной фотографии в блоге Татьяны поклонники бросились обсуждать “туфельки принцессы”.
Брухунова продемонстрировала публике замшевые туфли, расшитые камнями. Под фотографией девушка отметила, что считает такую обувь невероятно красивой. Но, как известно, даже в социальных сетях вкусы аудитории чаще всего расходятся. Обновка Татьяны не стала исключением.
“Я думала, это театральный костюм. Как при дворе короля солнца, где шили такие?”, – высказались подписчики жены юмориста.
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Татьяна решила пойти на контакт и объяснила комментаторам, что это туфли знаменитого бренда Dolce и Gabbana. Такое заявление Брухуновой вызвало агрессивную реакцию у некоторых подписчиков.
“Какая безвкусица! Подходит к вашему стилю”, – болезненно реагировали женщины.
Сама Татьяна во многих интервью заявляла, что не спешит покупать все самые дорогие вещи. В то время, как поклонники следят буквально за каждым шагом молодой жены Петросяна. А ее наряды уже очень давно стали предметом для восхищения.
Напомним, что в прошлом году Татьяна официально стала женой известного комика Евгения Петросяна.
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