 

Молодой жене Петросяна больше нечего носить

06.06.2020, 11:12, Разное

Молодая жена Евгения Петросяна во всей красе демонстрирует в своем Инстаграме новые наряды и незаурядные покупки люксовых вещей. После появления очередной фотографии в блоге Татьяны поклонники бросились обсуждать “туфельки принцессы”.

Брухунова продемонстрировала публике замшевые туфли, расшитые камнями. Под фотографией девушка отметила, что считает такую обувь невероятно красивой. Но, как известно, даже в социальных сетях вкусы аудитории чаще всего расходятся. Обновка Татьяны не стала исключением.

“Я думала, это театральный костюм. Как при дворе короля солнца, где шили такие?”, – высказались подписчики жены юмориста.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Tatyana Brukhunova (@bruhunova) 4 Июн 2020 в 4:07 PDT

Татьяна решила пойти на контакт и объяснила комментаторам, что это туфли знаменитого бренда Dolce и Gabbana. Такое заявление Брухуновой вызвало агрессивную реакцию у некоторых подписчиков.

“Какая безвкусица! Подходит к вашему стилю”, – болезненно реагировали женщины.

Сама Татьяна во многих интервью заявляла, что не спешит покупать все самые дорогие вещи. В то время, как поклонники следят буквально за каждым шагом молодой жены Петросяна. А ее наряды уже очень давно стали предметом для восхищения.

Напомним, что в прошлом году Татьяна официально стала женой известного комика Евгения Петросяна.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.04 / Новый комплекс РЭБ “Былина” сможет обнаружить даже диверсантов противника

05.06 / Наталья Бочкарева из “Счастливы вместе” взбудоражила поклонников дерзким фото: Ночной кошмар Геннадия Букина

06.04 / Роскосмос запустил спутники по мониторингу строительства инфекционных центров Минобороны

29.05 / Мнение: Сады в русской живописи

05.04 / Apple на втором месте среди лидирующих музыкальных сервисов

09.04 / Мнение: Слетал по медицинским вопросам

25.05 / Вдова Иосифа Кобзона не возражает против появления в ее жизни нового возлюбленного

15.04 / На карантине у Даны Борисовой скопилась гора немытой посуды

30.03 / Скандалы: «Мои драки с блудницами и пьяные корпоративы»

13.05 / Елена Малышева рассказала о правилах использования и утилизации перчаток

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска