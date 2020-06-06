Волочкова рассказала о необычных отношениях с дочерью

06.06.2020, 11:12, Разное

Эпатажная

теледива и талантливая балерина Анастасия Волочкова поделилась редким кадром –

на новой фотографии артистка сидит в обнимку с дочкой в своей загородной резиденции.

Под постом она шокировала подписчиков признанием, что не считает странным, что

14-летний ребенок проживает отдельно от матери.

“Еще с первых ее шагов я понимала, что для

развития доченьки, для отношений мамы и дочки не обязательно проводить вместе

24 часа в сутки”, – рассуждает о семейных ценностях Волочкова.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 5 Июн 2020 в 10:56 PDT

При этом артистка сказала, что жить отдельно от мамы девочке нравится больше, чем под одной крышей с родительницей. Однако звезда

всегда рада видеть

дочку.

“Несмотря на то, что ей удобнее жить сейчас

в городе, она всегда радует меня своим вниманием и приездами домой”, –

поведала балерина.

Анастасия Волочкова похвасталась достижениями

наследницы. Оказывается, ребенок уже занимается благотворительностью. Ариадна

много трудится и радует родительницу своими успехами. Артистка призналась, что

и не заметила, как быстро пролетело время и ее малышка выросла.

К сожалению, что думают подписчики об отдельном проживании

малолетнего ребенка неизвестно, так как Волочкова уже давно закрыла комментарии

из-за бесконечных нападок хейтеров.

Отметим, Ариадна не полностью лишена родительской

опеки. Сейчас она живет с отцом Игорем Вдовиным и его новой женой. Девочка появилась

в гражданском браке и после расставания родителей жила с матерью. Однако со

временем Анастасия Волочкова и Ариадна приняли решение, что девочке лучше

уехать к отцу.