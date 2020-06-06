 

Владельцы iPhone 11 пожаловались на появление зеленного оттенка на экранах

06.06.2020, 11:09, Разное

Владельцы iPhone 11 пожаловались в Сети на появление странного зелёного оттенка на экранах их смартфонов. Он появляется на короткий промежуток времени при разблокировке и пропадает спустя какое-то время.
Пользователи интернет-портала Reddit начали повсеместно жаловаться на свои iPhone 11 после обновления операционной системы до iOS 13.4.1. При разблокировке устройства экран телефона окрашивается в зелёный оттенок, после чего привычные цвета постепенно возвращаются. Аналогичная неисправность замечена и на других версиях телефона, включая 11 Pro и 11 Pro Max. Небольшое число владельцев iPhone X также столкнулись с этой странностью. Некоторые пользователи сообщили, что решить трудность помогает перезагрузка, но этот способ помог лишь единицам.

В Apple пока не дали официальных комментариев из-за случившегося. Эксперты считают, что всему виной обновление iOS и с выходом следующей версии зелёный экран не будет беспокоить. Причиной для таких заключений стала аналогичная ситуация, с которой столкнулись пользователи Samsung Galaxy S20 Ultra и OnePlus 8 Pro. В последнем случае некоторым потребовалась новая прошивка для устранения дефекта.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / Медики: Коронавирус может провоцировать внезапные инсульты у людей без серьезных проявлений болезни

14.05 / Военный эксперт Алексей Леонков рассказал об опасности биологического оружия для всего мира

14.04 / Представлен процесс распаковки нового смартфона Oppo Ace 2

30.03 / Скандалы: Гражданская инициатива от Алексея Хотина

09.04 / Полиция нашла тело пропавшего восьмилетнего правнука Роберта Кеннеди

01.04 / «Симптомы вируса — это все что угодно»

14.05 / Путин поприветствовал министра образования Фалькова, вылечившегося от COVID-19

19.05 / Почти половина жителей США на фоне торговой войны и пандемии отказывается покупать китайские товары

07.05 / После пандемии коронавируса в России могут вырасти цены на товары и услуги

15.05 / Физические упражнения могут улучшить работу мозга в любом возрасте

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска