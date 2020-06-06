Владельцы iPhone 11 пожаловались на появление зеленного оттенка на экранах

06.06.2020, 11:09, Разное

Владельцы iPhone 11 пожаловались в Сети на появление странного зелёного оттенка на экранах их смартфонов. Он появляется на короткий промежуток времени при разблокировке и пропадает спустя какое-то время.

Пользователи интернет-портала Reddit начали повсеместно жаловаться на свои iPhone 11 после обновления операционной системы до iOS 13.4.1. При разблокировке устройства экран телефона окрашивается в зелёный оттенок, после чего привычные цвета постепенно возвращаются. Аналогичная неисправность замечена и на других версиях телефона, включая 11 Pro и 11 Pro Max. Небольшое число владельцев iPhone X также столкнулись с этой странностью. Некоторые пользователи сообщили, что решить трудность помогает перезагрузка, но этот способ помог лишь единицам.

В Apple пока не дали официальных комментариев из-за случившегося. Эксперты считают, что всему виной обновление iOS и с выходом следующей версии зелёный экран не будет беспокоить. Причиной для таких заключений стала аналогичная ситуация, с которой столкнулись пользователи Samsung Galaxy S20 Ultra и OnePlus 8 Pro. В последнем случае некоторым потребовалась новая прошивка для устранения дефекта.