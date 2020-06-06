Прокуратура прокомментировала отмену меры пресечения Богатыревой

06.06.2020, 10:54, Новости дня

Во время задержания в 2019 году бывшего вице-премьера – министра здравоохранения Украины Раисы Богатыревой ей не сообщалось о подозрении, поскольку такое сообщение было сделано в установленном порядке в 2014 году. Об этом 5 июня сообщила пресс-служба прокуратуры Киева, комментируя отмену Высшим антикоррупционным судом меры пресечения экс-чиновнице.

Решение апелляционной палаты ВАКС было принято 4 июня из-за невручения сообщения о подозрении Богатыревой. В столичной прокуратуре утверждают, что законодательство не предусматривает составление и объявление второго, идентичного подозрения.

Во время задержания подозреваемой и ее защитнику была вручена копия сообщения о подозрении от 20 октября 2014 года, составленного Генеральной прокуратурой Украины, сказано в пресс-релизе.

Несмотря на отмену меры пресечения, досудебное расследование в отношении экс-министра продолжается, заявили в прокуратуре.

В октябре 2014 года Богатыреву объявили в государственный розыск по подозрению в хищении бюджетных средств на сумму 6,5 млн грн во время закупок иммунобиологических препаратов, лекарственных средств и медицинского оборудования. По данным следствия, в 2012–2014 годах, когда Богатырева была министром здравоохранения, ведомство закупало лекарства по ценам, завышенным на 20–40%.

Весной 2015 года Печерский суд Киева заочно арестовал бывшего члена Кабмина.

14 августа 2019 года Голосеевский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство адвоката и обязал Генеральную прокуратуру “в кратчайшие сроки” закрыть производство против бывшей главы Минздрава. В опубликованном 19 августа определении говорилось, что основанием для этого решения стало “противоправное бездействие” прокурора – адвокаты настаивали на “отсутствии надлежащих и допустимых” доказательств вины их подзащитной и закрытии производства.

27 августа 2019 года Богатыреву после прилета в Украину задержали в аэропорту Киев. 28 августа 2019 года Печерский райсуд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней. 29 августа 2019 года народный депутат Вадим Новинский внес за нее залог в 6 млн грн, она вышла из СИЗО. Защита обжаловала меру пресечения.