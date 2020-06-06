Полиция провела обыск и взяла образцы ДНК у фигуранта дела об убийстве Шеремета Инны Грищенко – адвокат

06.06.2020, 10:54, Новости дня

Правоохранители 5 июня провели обыск и принудительно взяли ДНК у фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Инны Грищенко, которую вместе с мужем подозревают в попытке взорвать бизнесмена в Ивано-Франковской области. Об этом адвокат Виталий Ковальчук рассказал в комментарии “Украинской правде”.

“Был обыск, искали образцы ДНК Инны для проведения экспертизы. Было принудительное отобрание образцов ДНК у Инны”, – отметил защитник.

По его словам, во время обыска были изъяты зубные щетки, постельное белье и “неизвестные волосы”. Образцы ДНК у подозреваемой якобы взяли силой – ранее она отказывалась сдавать их добровольно.

Ковальчук утверждает, что правоохранители допустили много процессуальных нарушений.

Издание пишет, что разрешение суда на отнятие образцов следствие получило 7 апреля, на обыск – 7 мая.

“Украинская правда” напоминает, что правоохранители говорили о найденных на взрывном устройстве в Ивано-Франковской области ДНК обоих супругов Грищенко – Владислава и Инны. Во взрывчатке якобы был волос Инны Грищенко. Правоохранители собирали ДНК супругов во время негласных следственных действий, после чего экспертиза подтвердила его совпадение с образцами, найденными на месте преступления. Однако защита заявляла о признаках подделки этих доказательств.

После задержания Владислав добровольно согласился на отобрание образцов для новой экспертизы, Инна сдавать ДНК отказалась. Защита объясняет это тем, что экспертизу по Владиславу якобы могли сфальсифицировать.

Супругов Владислава и Инну Грищенко подозревают в подготовке взрыва в Ивано-Франковской области. Как пишут “Ґрати”, летом 2018 года под авто Чекурака заложили взрывное устройство, однако оно не сработало. Он обратился в полицию. По данным следствия, супруги Грищенко готовили взрыв, еще один подозреваемый – Иван Вакуленко – возил Владислава Грищенко на место, где должно было состояться покушение. В сентябре 2019 года был задержан Владислав Грищенко, а в ноябре – его жена. Мужчина находится под арестом, Инна – под домашним арестом.

9 декабря 2019 года на судебном заседании Владислав Грищенко заявил, что ему якобы предлагали взять на себя ответственность за убийство журналиста Павла Шеремета или сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Максима Шаповала, а также за взорванные в октябре 2015 года электроопоры в Херсонской области.

10 декабря “Украинская правда” сообщила, что из Единого реестра судебных решений исчезло несколько определений по делу Владислава Грищенко.

18 декабря адвокат Ковальчук сообщил, что по делу о неудавшемся покушении на Чекурака правоохранители задержали предполагаемого организатора. “Ґрати” сообщают, что это предприниматель Василий Шкондеюк.

В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета супруги Грищенко фигурируют как “лица, владеющие информацией”. О подозрении им не сообщали.