Жене Норкина угрожали в социальных сетях

06.06.2020, 10:53, Разное

Вчера скоропостижно скончалась жена телеведущего Андрея Норкина Юлия. Как пишет журналист, ранее его супруге угрожали в социальных сетях.

Несколько месяцев назад Юлия Норкина начала репортерское расследование относительно деятельности «черных риелторов». Так, вместе с коллегами по программе «Прямой эфир» она подавала коллективное заявление по факту исчезновения одной из российских пенсионерок. Работа по теме афер с недвижимостью привела к тому, что в адрес журналистки начали приходить угрозы.

Супруг умершей Андрей Норкин еще в феврале обнародовал в Instagram данные об угрозах жене, поступающих от якобы «сотрудника правоохранительных органов». Со слов звонившего журналистке человека, в МВД против нее было возбуждено уголовное дело за «клевету». При этом неизвестный отказался не только представиться, но и назвать свою должность.

Причиной смерти журналистки стал инфаркт, который вполне мог быть вызван постоянным стрессом. Как называл супругу Андрей Норкин, его «отважный воробей» не сдавалась и вела расследование до самой смерти.