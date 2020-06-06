 

Россия перебрасывают в Сирию два десятка танков и боеприпасы

06.06.2020, 10:53, Разное

Россию заподозрили в переброске в Сирию еще двух десятков танков, боеприпасов и другой военной техники. По сообщению издания Al-Masdar News, очевидец заметил в проливе Босфор российский корабль «Саратов», который мог заниматься перевозкой вооружения.
В публикации отмечено, что Йоруку Исику удалось сделать несколько фотоснимков военного тяжелого БДК «Саратов», направлявшегося к берегам Сирии. Обычно это судно используют в качестве грузового средства для переброски крупногабаритной техники, например, танков. На борту он может нести до 20 единиц боевых машин.

Танки и другие виды вооружения могут предназначаться для сирийских правительственных войск. В середине весны на Сирию совершили нападение турецкие военные, они уничтожили множество единиц военной техники, поэтому РФ могла оказать им помощь в виде поставки нового вооружения. Однако официально переброску танков или иных боевых машин не подтвердили ни Москва, ни Дамаск.



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