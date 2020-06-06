Путин поручил профинансировать создание национальной системы генетической информации

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06.06.2020, 10:48, Новости дня

Президент Владимир Путин поручил правительству при участии НИЦ «Курчатовский институт» обеспечить с 2021 года ежегодное выделение из федерального бюджета средств на создание и функционирование информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных «Национальная база генетической информации».

Соответствующее поручение опубликовано в субботу на сайте Кремля.

Правительству и НИЦ поручено «обеспечить создание и функционирование информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных «Национальная база генетической информации», включая разработку форматов хранения и передачи данных, сопутствующих поисковых программ и программных средств; обеспечивать начиная с 2021 года ежегодное выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований на создание и функционирование информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных «Национальная база генетической информации».

Также глава государства поручил правительству разработать отдельные учебные курсы и дисциплины в области генетики для общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, «а также организовать повышение квалификации педагогических работников в этой предметной области».

Кроме того, Путин поручил обеспечить создание в РФ лабораторного и научного оборудования, позволяющего осуществлять исследования мирового уровня в области генетики, «а также производство расходных материалов к нему».

Ранее Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий предложил создать в РФ национальную базу генетической информации и выстроить систему контроля за использованием генетических технологий.

Идею российского лидера поддержали в РПЦ.



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