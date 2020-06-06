 

Путин поручил вывести российскую генетику на мировой уровень

06.06.2020, 10:42, Новости дня

Президент Владимир Путин подписал ряд распоряжений по развитию генетических исследований в РФ и выводу их на мировой уровень. Так, правительству РФ поручено дополнить программу создания центров геномных исследований разработкой в них вакцины против нового типа коронавируса. Центры должны будут заняться созданием лекарств от COVID-19 и средств диагностики.

НИЦ "Курчатовский институт" получит финансирование из федерального бюджета на создание и поддержание "Национальной базы генетической информации". Для информационно-аналитической системы создадут форматы хранения и передачи генетических данных, а также поисковые программы.

Как сказано в поручении, опубликованном в субботу на сайте Кремля, в РФ начнут производить лабораторное и научное оборудование мирового уровня. Также кабинет министров озаботится созданием условий для разработки новейших генетических технологий и расходных материалов.

Российские школьники и  учителя получат возможность расширить свои знания в области генетики. Для этого Путин поручил министрам разработать соответствующие учебные курсы и дисциплины для общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования.

Отчитаться о проделанной работе правительство должно до 1 февраля следующего года.

 



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