 

Житель Дагестана рассказал о том, как застрелил собственного сына. Видео

06.06.2020, 10:42, Новости дня

Полицейские обнародовали видео с мужчиной, подозреваемым в убийстве своего 41-летнего сына. Как сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану, преступление произошло в минувшую среду, 3 июня.

 

По данным ведомства, 63-летний житель села Верхнее Казанище Буйнакского района в ходе конфликта выстрелил сыну в грудь из карабина СКС. Пострадавшего пытались доставить в больницу, однако он умер по дороге.

Задержанный рассказал о наличии застарелого недопонимания с родственником. Противостояние, которое длилось много лет, закончилось серьезной ссорой – сын схватился за нож и отец выстрелил в него.

Впоследствии появились кадры, где родственники и земляки мужчины, оказавшегося под стражей, пытаются помешать его транспортировке в автомобиле полиции.

 

Известно, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В настоящее время он заключен под стражу.



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