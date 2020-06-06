 

Кейт Миддлтон и принц Уильям рассказали о своей секретной волонтерской работе на новой конференции

06.06.2020, 10:30, Разное

В прошлом месяце, по случаю дня рождения принцессы Шарлотты, мы узнали о том, она вместе со своими родителями – принцем Уильямом и Кейт Миддлтон – и братьями – принцами Джорджем и Луи – тайно приняла участие в волонтерской инициативе: семья приготовила дома пасту, затем собрала сумки с продуктами и лично развезла их по окрестностям Сандрингема нуждающимся. Вчера вечером герцог и герцогиня Кембриджские рассказали о другой своей волонтерской деятельности, которую они тайно вели на протяжении всего карантина. Об этом стало известно во время их видеоконференции с молодыми добровольцами. Таким образом пара решила отметить Неделю волонтеров и поблагодарить молодежь за неравнодушие.

Так, Кейт стала волонтером Национальной службы здравоохранения Великобритании, наравне с герцогиней Камиллой, графиней Софи и герцогиней Глостерской. На протяжении всего этого непростого времени монаршие особы звонили всем, кто соблюдает режим самоизоляции, и старались поддержать. В частности, Кейт созвонилась с 42-летней Донной Уильямс, дочь которой борется с редкой формой диабета первого типа.

Уильям же вместе с 2000 волонтерами помогал людям, оказавшимся в кризисной ситуации, с помощью своего сервиса Shout, который был запущен в работу прошлой весной. Наследник престола принимал звонки и сообщения, поступающие на горячую линию Shout 85258, и помогал людям найти решение их проблем. Особенность сервиса в том, что для получения помощи необязательно звонить – поддержка оказывается текстовыми сообщениями. За год работы волонтеры провели более 300 тысяч текстовых сеансов с людьми, находящимися в кризисных ситуациях. Отмечается, что 65% из тех, кто обратился за помощью, – люди в возрасте до 25 лет. В проект было вложено порядка 3 миллионов фунтов стерлингов, выделенных из Royal Foundation. В настоящее время Shout также сфокусированы на помощь врачам, которые находятся на передовой в борьбе с коронавирусом.

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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)5 Июн 2020 в 2:30 PDT



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