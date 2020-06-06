Больная раком волонтер акции #МыВместе до последнего помогала односельчанам

06.06.2020, 10:30, Новости дня

19-летняя Светлана Анурьева из Карсуна в Ульяновской области была одним из самых активных волонтеров движения. С первых дней работы акции #МыВместе доброволец развозила продукты одиноким старикам. Как сообщили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе акции, за месяц девушка выполнила 30 заявок. Ее не стало в конце мая.

В начале мая Светлана Анурьева почувствовала себя плохо и ее положили в больницу. Врачи обнаружили рак четвертой степени. Прогноз на четвертой стадии неутешителен. Большинство больных неоперабельны и им предлагается только паллиативное лечение.

В середине мая девушку выписали из больницы. Она продолжила помогать тем, кто в этом так сильно нуждался. «Дочь до последнего была на ногах, очень боролась за свою жизнь. 22 мая мы увезли ее в больницу повторно, 28-го привезли домой уже лежачую. Дочь находилась в сознании, верила, что все равно встанет и поправится. Она не хотела нас расстраивать и не подавала виду, что серьезно больна», – рассказала мама девушки.

Неутешительный прогноз врачей оправдался. Светлана Анурьевна скончалась 31 мая. На похороны собрался весь поселок. Карсунский медколледж, где училась девушка, организовал музыкальное сопровождение траурной процессии. Многие из тех, кто познал доброту ее сердца, пришли проводить Свету в последний путь.

Света стала волонтером-медиком в феврале прошлого года, выступала на концертах, занималась общественной деятельностью. В прошлом году ей назначили губернаторскую стипендию за успехи в учебе на четвертом курсе в Карсунском медколледже. Она шла на красный диплом.

В начале года все чаще стал болеть живот. Тогда местные доктора направили Свету в областную клиническую больницу, где в феврале ее прооперировали. Выявить раковую опухоль сразу не удалось. Едва окрепнув после операции, она снова взялась за учебу, а когда родной район закрыли на карантин из-за коронавируса, не раздумывая, стала помогать сельчанам, вооружившись средствами защиты. Она могла укол сделать, а еще пойти в аптеку, в магазин.

«Практически весь апрель мы ее не видели. Тогда у Светы уже боли были, а она все равно ходила и помогала людям, – вспоминает мама девушки. – В тот месяц и я приболела, так она и меня успевала лечить – и систему ставила, и уколы делала. Помню, все говорила мне: «Только, мамочка, не болей».

26 апреля Анурьева вместе с волонтерами фонда «Дари добро» отправилась в «Караван добра». «Света вместе с нами развозила продукты одиноким бабушкам и дедушкам. Тогда уже она знала, что болеет, но помогала, несмотря ни на что», – говорит вице-президент благотворительного фонда «Дари добро» Ольга Богородецкая. – Светлая память светлой девушке. Для меня она Герой».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, #МыВместе – акция взаимопомощи во время пандемии коронавируса, инициаторами которой выступили Общероссийский народный фронт, движение «Волонтеры-медики» и Ассоциация волонтерских центров. В центр по координации волонтерской деятельности может обратиться каждый неравнодушный человек, готовый оказывать поддержку пожилым людям, маломобильным гражданам и медработникам на добровольной основе.