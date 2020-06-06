Стало известно, что ест Адель для поддержания веса после похудения на 45 кг

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06.06.2020, 10:30, Разное

Певица Адель похудела на 45 килограммов и продолжает оставаться в идеальной форме. В СМИ появилась информация, какие блюда ест британская исполнительница, чтобы поддерживать свой вес.
Вопросы о рационе звезды появились сразу же после того, как ее формы резко изменились. Известная своей полнотой артистка обрела совсем новую фигуру, сохраняя снизившуюся массу тела и после похудения. Теперь в аккаунтах Адель в соцсетях появилось больше ярких фото в облегающих платьях, которые приводят ее поклонников в восторг.

Несмотря на то, что сама певица не комментирует слухи о ее новой диете, журналисты ряда изданий выдвинули свои предположения. Так, селебрити часто занимается фитнесом и регулярно посещает спортзал. Нередко папарацци удается сфотографировать Адель возле подобных заведений.

Также репортеры обращают внимание на то, что артистка скорректировала свое питание и пользуется сервисом по доставке готовых полезных блюд, так как не любит сама стоять у плиты. Подобные услуги популярны и у многих ее коллег, например, Софии Вергары и Хилари Даф. Свой выбор в списке блюд Адель останавливает на низкоуглеводной диете с невысокой калорийностью.

В заказах певицы журналисты обнаружили запеченного лосося, салат с мясом индейки и курятину. Завтраки звезды состоят из блинчиков из цельнозерновой муки либо кесадильи с яйцом. Вкусовое разнообразие позволяет обладательнице множества музыкальных наград и далее придерживаться системы здорового питания.



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