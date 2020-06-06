Бывший украинский министр рассказал, как Тимошенко обманула МВФ

06.06.2020, 10:16, Новости дня

Юлия Тимошенко во время премьерства на Украине в 2008 году не дала движения реформе, которую пообещала Международному валютному фонду (МВФ), сообщил бывший министр развития экономики страны Тимофей Милованов.

Милованов сообщил в эфире канала «1+1», что якобы после этой ситуации МВФ не верит Киеву, потому теперь организация ставит условия, без выполнения которых выдача кредита украинской стороне невозможна, передает РИА «Новости».

«Были времена, когда нам первый транш давали без условий. Когда это изменилось? Когда Юлия Владимировна Тимошенко была премьер-министром – обещала одно, зашли деньги – «кинула» Международный валютный фонд, откатив ту реформу, которую обещала, и после этого нам больше не доверяют», – рассказал экс-министр.

Он добавил, что для Украины есть две «простые идеологии», которые не связаны с «Востоком и Западом» или «Россией и Европой».

«Или мы будем развиваться и становиться частью глобального общества, Украиной – страной, которую уважают, которая является сильной, которая строит свою экономику. Или мы будем продолжать быть страной, которая всех кидает, проводит реструктуризацию, не выполняет свои обязательства», – заключил политик.

Ранее Украина и МВФ предварительно договорились о кредите в 5 млрд долларов. МВФ потребовал от Украины для получения нового кредита открыть рынок земли, а также принять закон о банковском регулировании.