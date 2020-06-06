 

В РФ подтвердили 8,8 тыс. новых случаев коронавируса

06.06.2020, 10:16, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 8855 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 458 тыс. 689 случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 8855 новых случаев коронавируса в 84 регионах». При этом 36,9% из них не имели клинических проявлений болезни.

Зафиксировано 197 летальных исходов. Полностью выздоровели 8708 человек.

Всего в РФ выявлено 458 тыс. 689 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 тыс. 725 летальных исходов, выздоровели 221 тыс. 388 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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