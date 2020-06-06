Наталья Штурм рассказала о своей реакции на смерть Юлии Норкиной

06.06.2020, 10:09, Разное

Наталья Штурм сообщила, как отреагировала на известия о кончине Юлии Норкиной. Также вокалистка пояснила о своих воспоминаниях о корреспондентке.

Наталья Штурм рассказала, что вести о смерти Юлии Норкиной оказались шокирующими. Исполнительница добавила, что не была лично с ней знакома, но часто встречала во время съемок разных телепередач. Она отмечает, что корреспондентка затрагивала острые социальные темы, могла четко, жестко формировать мысли. Наталья Штурм заявляет, что Юлия Норкина обладала яркой энергетикой, ее считали необыкновенной журналисткой.

Напомним, что радиоведущая скончалась от инфаркта, ей было 53 года. О причине смерти рассказал Евгений Спицын, близкий друг семьи. Коллеги Юлии Норкиной сообщали, что она была справедлива, хорошо защищала людей, которые оказались в тяжелых жизненных ситуациях.