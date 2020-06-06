Пациентам с тяжелой формой коронавируса необходимо проводить еще один тест

06.06.2020, 10:09, Разное

Американские исследователи заявили, что людям с тяжелой формой коронавируса необходимо проводить дополнительные тесты. Сотрудники Бейлорского медицинского колледжа в Техасе установили, что у 50% пациентов с COVID-19 повышенную свертываемость крови, из-за которой образуют тромбы в сосудах, удалось выявить только благодаря ТЭГ-тестам.

По словам профессора Тодда Розенгарта, за 30 лет медицинской практики он никогда не сталкивался с такими случаями, когда инфекционная болезнь приводит к стремительному сгущению крови. С 15 марта по 19 апреля в американском Медицинском центре Святого Луки проводили наблюдение за 21 пациентом с коронавирусом. Результаты взятых у них анализов показали высокий уровень фибриногена (норма была превышена в три раза), ответственного за свертываемость крови.

Затем исследователи решили провести ТЭГ-тест, который обычно применяется во время операции на открытом сердце для предотвращения образования тромбов. ТЭГ-тесты аналогичным образом показали, что у пациентов с коронавирусом повышенная свертываемость крови. У 62% пациентов только при помощи ТЭГ-тестов удалось обнаружить тромбы. Практически у всех пациентов с бессимптомным течением болезни COVID-19 именно тромбы становятся самой частой причиной летальных исходов.