 

Мне твои деньги не нужны! – продюсер дерзко ответил Тимати

06.06.2020, 9:54, Разное

На телепроекте “Фабрика звезд” Лина Арифулина отвечала за все номера и творческие эксперименты участников. Шоу выпустило таких ныне известных артистов как Полина Гагарина, Виктория Дайнеко, Юлия Савичева, Ирина Дубцова, Тимати и многих других.

Часто Арифулиной приходилось критиковать своих подопечных. А еще случались и другие ситуации. “Помню, вот Тимати всегда подходил и говорил: “Лина, я могу дать денег на свой номер”. На что я ему всегда отвечала: “Тима, мне твои деньги не нужны. Сколько дадут бюджета на номер, столько и потратим”, – вспомнила Лина Арифулина во время беседы с известной ведущей Яной Чуриковой. Кстати, в свое время именно она вела шоу “Фабрика звезд”.

Продюсер гордится успехами своих бывших подопечных. “Я вот помню, какой Ира Дубцова пришла на проект. Такая угловатая, чем-то даже похожая на мальчика. А какая она сейчас стала – просто шикарная! Полина Гагарина тоже очень изменилась. Сейчас она настоящая дива”, – похвалила бывших участниц телепроекта Лина Арифулина.

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Публикация от Лина Арифулина (@lina_arifulina) 5 Апр 2020 в 1:51 PDT

“Проект “Фабрика звезд” – это пример, как одна хорошая идея способна изменить буквально все вокруг. Нам удалось сделать что-то совершенно новое и уникальное! Завладеть сердцами миллионов людей. Как давно это было!” – отметила Лина Арифулина у себя в “Инстаграм”.

Напомним, что Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) был участником четвертого сезона “Фабрики звезд”. Именно благодаря этому телепроекту он прославился. После завершения шоу рэпер вместе с друзьями организовал группу “Банда”, но она просуществовала недолго. Сейчас же Тимати является продюсером лейбла Black Star, руководит несколькими бизнес-проектами и выступает сольно.



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