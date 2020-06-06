Фитнес-эксперт Алина Насырова рассказала о способах избавиться от целлюлита

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06.06.2020, 9:53, Разное

Фитнес-эксперт Алина Насырова пояснила о способах избавиться от целлюлита в домашних условиях. Наиболее эффективно работают специальные массажи, физические нагрузки и правильное питание.
Любая благотворная работа на пользу организма начинается с рациона и борьба с целлюлитом не является исключением. Следует внимательно подходить к употребляемому в пищу количеству белков, углеводов и жиров, поддерживая баланс. Стандартом считается, когда в ежедневном рационе содержится 40% белков и углеводов, а оставшиеся 20% приходятся на жиры. Также следует более внимательно относиться к пище, задерживающей воду в организме. Творог, молоко и кефир лучше употреблять в небольших количествах.

Вторым этапом в борьбе с целлюлитом является спорт. Ежедневные физические нагрузки обязательны и нельзя исключать пользу такого времяпровождения. Простых занятий фитнессом будет более чем достаточно и важно при этом чередовать разгрузочные дни с днями максимальной эффективности. При необходимости можно привлечь к занятиям фитнес-тренера, который поможет более правильно распределить нагрузку и убрать целлюлит с ягодиц и бёдер.

На третьем месте расположился специальный антицеллюлитный массаж. Круговые движения в области бёдер и обычные растирания, при которых руки не скользят по коже, а немного сдвигают её, помогут избавиться от неприятного косметического дефекта. Не менее эффективными считаются разглаживания кулаками области вдоль бёдер и щипание пальцами в местах скопления целлюлита. Помогут и лёгкие «рубящие» движения боковой частью ладоней по всей области бёдер и ягодиц.



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