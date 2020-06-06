 

Темпы распространения коронавируса в мире увеличились

06.06.2020, 9:53, Разное

Темпы распространения коронавируса во всём мире заметно увеличились в начале лета. Причиной стали страны с наибольшим количеством заражённых, в числе которых Индия и Россия.
В начале мая ежедневно регистрировалось около 86 тыс. новых пациентов, заражённых коронавирусом. В первую неделю июня этот показатель заметно вырос и сегодня медики по всему миру регистрируют до 114 тыс. случаев заражения. Эксперты сходятся во мнении, что статистика сильно зависит от регионов, которые пока не прошли пик эпидемии. Именно из-за этого общее число продолжает возрастать даже несмотря на снижение новых заражённых в странах, где удалось подавить распространение коронавируса. Страны Южной Америки, а также Индия и РФ в настоящий момент имеют самые большие темпы роста новых заражённых в сравнении с другими государствами по всему миру, где ведётся наблюдение.

Несмотря на неблагоприятную статистику по количеству заражённых коронавирусом, данные о смертности свидетельствуют о снижении летальных исходов. В середине апреля зарегистрирован максимальный уровень, ведь на 1 млн больных приходилось 1,35 смерти. Сейчас же уровень смертности упал до 0,67. Также с начала мая сократилось общее число смертей с 5,1 тыс. до 4,3 тыс. соответственно. Медики предполагают, что количество патогенов у заболевших в разы ниже, чем у первых носителей вируса и поэтому снижается летальность.



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