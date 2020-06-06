 

Названы самые популярные алкогольные напитки россиян на самоизоляции

06.06.2020, 9:48, Новости дня

Пиво стало самым популярным алкогольным напитком у россиян в период самоизоляции, следует из результатов исследования компании «Такском».

На втором месте списка оказалось вино, на третьем – водка, передает RT.

После идут сидр и коньяк.

Продажи алкогольных напитков с марта по май упали на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Шампанское стали покупать реже на 33%, текилу – на 30%, водку – на 26%. При этом сидр стали покупать на 3% чаще.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что с начала вспышки коронавируса россияне стали чаще умирать от заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголем. Однако до этого, в конце апреля, специалисты Роскачества пришли к выводу, что в период самоизоляции от алкогольных напитков отказались 45% россиян.



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