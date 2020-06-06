COVID-19 в Украине. За сутки умерло 15 человек, 440 – выздоровело

06.06.2020, 9:35, Новости дня

В течение последних 24 часов в Украине выявлено 550 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, 440 человек выздоровели, скончались 15 пациентов. Об этом сообщил Совет национальной безопасности и обороны 6 июня.

Накануне показатели были следующими: 553 новых инфицированных, 330 выздоровевших, 15 умерших.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране возросло до 26 514. Умерло 777 человек, полностью выздоровели 11 812 пациентов.

Случаи заражения зарегистрированы во всех регионах страны:

Винницкая область – 1116;

Волынская область – 1037;

Днепропетровская область – 965;

Донецкая область – 203;

Житомирская область – 870;

Закарпатская область – 1301;

Запорожская область – 488;

Ивано-Франковская область – 1533;

Киев – 3375;

Киевская область – 1748;

Кировоградская область – 546;

Луганская область – 52;

Львовская область – 2053;

Николаевская область – 307;

Одесская область – 986;

Полтавская область – 273;

Ровенская область – 2014;

Сумская область – 192;

Тернопольская область – 1255;

Харьковская область – 1222;

Херсонская область – 179;

Хмельницкая область – 509;

Черкасская область – 448;

Черновицкая область – 3585;

Черниговская область – 257.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 6,74 млн, из них около 2,75 млн вылечились, а 395 тыс. умерли.