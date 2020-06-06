 

COVID-19 в Украине. За сутки умерло 15 человек, 440 – выздоровело

06.06.2020, 9:35, Новости дня

В течение последних 24 часов в Украине выявлено 550 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, 440 человек выздоровели, скончались 15 пациентов. Об этом сообщил Совет национальной безопасности и обороны 6 июня.

Накануне показатели были следующими: 553 новых инфицированных, 330 выздоровевших, 15 умерших.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране возросло до 26 514. Умерло 777 человек, полностью выздоровели 11 812 пациентов.

Случаи заражения зарегистрированы во всех регионах страны:

Винницкая область – 1116;
Волынская область – 1037;
Днепропетровская область – 965;
Донецкая область – 203;
Житомирская область – 870;
Закарпатская область – 1301;
Запорожская область – 488;
Ивано-Франковская область – 1533;
Киев – 3375;
Киевская область – 1748;
Кировоградская область – 546;
Луганская область – 52;
Львовская область – 2053;
Николаевская область – 307;
Одесская область – 986;
Полтавская область – 273;
Ровенская область – 2014;
Сумская область – 192;
Тернопольская область – 1255;
Харьковская область – 1222;
Херсонская область – 179;
Хмельницкая область – 509;
Черкасская область – 448;
Черновицкая область – 3585;
Черниговская область – 257.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.  

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 6,74 млн, из них около 2,75 млн вылечились, а 395 тыс. умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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