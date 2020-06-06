 

Байден получил достаточное число голосов для выдвижения в кандидаты в президенты США от демократов

06.06.2020, 9:35, Новости дня

5 июня бывший вице-президент США Джо Байден официально объявил о своем выдвижении кандидатом в президенты страны от Демократической партии. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, по результатам первичных выборов у Байдена 1995 голосов, а чтобы стать кандидатом в президенты в первом туре голосования ему необходимо было заручиться поддержкой 1991 делегата. При этом праймериз демократов еще будут проведены в восьми штатах и на трех территориях США.

В своем заявлении Байден отметил, что для него было честью соревноваться “с одной из самых талантливых групп кандидатов, которых когда-либо выдвигала Демократическая партия”.

Он называл ситуацию в США трудным временем и подчеркнул, что “противоречивая политика” действующего президента Дональда Трампа “не дает ответа” на существующие вызовы.

Байдену 77 лет. Прежде чем стать вице-президентом в администрации президента Барака Обамы он 36 лет был сенатором. В выборах президента Байден принимает участие третий раз.

Агентство отмечает, что экс-вице-президент пользуется большой поддержкой чернокожих избирателей.

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут Байден и действующий президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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