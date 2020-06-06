 

В Харькове арестовали пятерых поселенцев Слобожанской Сечи, один из них порезал руку в зале суда

06.06.2020, 9:35, Новости дня

Киевский районный суд Харькова 5 июня избрал меру пресечения пяти задержанным участникам общественной организации POTON, которых подозревают в угрозах и посягательстве на жизнь полицейских. Об этом сообщил отдел коммуникации Главного управления полиции в Харьковской области.

Двух зачинщиков вооруженного конфликта, который произошел в Краснокутском районе, арестовали на 60 суток без права залога.

Как пишет Newsroom, один из них, Николай Маслов, порезал себе руку в зале суда. Ему вызывали “скорую”. Мужчина заявил, что это было не попыткой самоубийства, а “клятвой на крови”. Второго руководителя группы, которого отправили в СИЗО, зовут Павел Онищенко.

Двух участников конфликта суд арестовал на 60 суток с правом внесения залога в размере 420 тыс. грн, еще одного отправили под круглосуточный домашний арест.

3 июня группа мужчин, называвших себя поселенцами Слобожанской Сечи, окружила полицейский автомобиль в лесу под Краснокутском и разбила его. Участники организации были вооружены топорами и пистолетами. Этому событию предшествовал инцидент в Харькове 2 июня, когда те же лица, по информации областного главка НПУ, угрожали руководителю одного из отделов полиции и препятствовали его свободному передвижению.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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