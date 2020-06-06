Японский инфекционист предрек масштабную вторую волну коронавируса

06.06.2020, 9:30, Новости дня

Японский врач-инфекционист Акихиро Сато заявил, что при второй волне распространения коронавируса, которую он оценивает почти как неизбежную, вирус-положительных пациентов может быть гораздо больше, чем в первую.

Сато считает, что «пока положительных реакций на тесты на антитела, которые проводят в Японии и других странах, очень мало». Это означает, что «остальное население, около 99%, не переболело», передает РИА «Новости».

«Таким образом, возможно, что число зараженных при второй волне будет больше, чем при первой. Когда антитела будут у 60%, тогда новая волна заражений не страшна и распространения не будет, но до этого еще очень далеко», – считает инфекционист.

В этом же он видит и одну из главных опасностей второй волны – система здравоохранения может оказаться не готовой принять такое большое число пациентов.

«Проблема в численности – 99% не переболели, поэтому если из этого числа будет много заболевших, которым необходима госпитализация, то появятся и тяжелобольные, которых из-за нехватки мест не смогут положить в больницу. Если распространение заболеваний будет стремительным, не будет коек, не хватит аппаратов искусственной вентиляции легких, врачи не смогут помочь тяжелобольным. В этой ситуации даже те жизни, которые можно было бы спасти в других условиях, спасти не удастся. Это худший сценарий. Если (при второй волне) произойдет резкий рост заражений, то жертвы неизбежны», – сообщил Сато.

Врач считает, что пока проверенной временем вакцины не будет, заболевания COVID-19 могут приходить несколькими волнами и людям придется жить, чередуя периоды самоизоляции во время очередной волны и возвращения к обычной жизни на ее спаде.

«Как в Корее – они опять объявили о введении режима самоизоляции из-за роста заражений. Нечто подобное, возможно, будет происходить и в других странах», – предположил эксперт.

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