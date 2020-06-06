 

На месте разлива топлива в Норильске уже собрано более 700 тонн водонефтяной смеси

06.06.2020, 9:25, Новости дня

В Норильске специалисты откачали более 324 тонн разлившегося дизельного топлива и обработали сорбентом более 14 тысяч квадратных метров грунта, загрязненного после аварии на ТЭЦ-3. Такие данные на утро 6 июня сообщили в оперативном штабе.

Почти 96 из 324 тонн разлившегося топлива откачано с акватории реки Амбарной, передает ТАСС. Это второй этап ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3. Ранее, на первом этапе, был локализован разлив нефтепродуктов — для этого на реках установили девять боновых заграждений протяженностью более километра.

Тем временем источник в оперативных службах сообщил: предельно допустимая концентрация вредных веществ в восьми пробах воды, взятых из загрязненных топливом водоемов в Норильске, превышена в 200 раз. После аварии на ТЭЦ-3 нефтепродукты попали в акватории рек Далдыкан и Амбарная. Водозаборов ниже по течению этих рек нет.

По словам первого замглавы МЧС РФ Александра Чуприяна, на месте разлива топлива в Норильске собрано уже более 700 тонн водонефтяной смеси, абсорбировано 14600 квадратных метров территории береговой зоны, потрачено 5 тонн сорбента. Вывезено 3670 кубометров грунта.

На место ликвидации утечки завезено емкостей на 8 тысяч кубометров, их должно хватить на неделю. Накануне к месту ЧП самолетом Ил-76 доставили дополнительное боновое заграждение, но пока потребности в его использовании нет, передает "Интерфакс".

Авария на ТЭЦ-3 произошла 29 мая, из резервуара вытекло около 21 тысячи кубометров топлива. На территории Красноярского края действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.



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