Китайцы объяснили, почему они в восторге от российской колбасы

06.06.2020, 9:16, Новости дня

Китайское издание посвятило заметку российской колбасе и причинам, по которой ее любят в Поднебесной.

Автор признается, что, когда разговор заходит о колбасе, сразу вспоминаются «невероятно знаменитые длинные палки русской колбасы», передает РИА «Новости». Со ссылкой на Sina.

В Китае много разных колбас, говорится в статье, но все они отличаются от российских – в последних, к тому же, больше мяса. Кроме того, российская колбаса жирнее и имеет ярко выраженный вкус, в то время, как почти вся такая китайская продукция сделана из постного мяса.

В колбасах, которые привыкли есть в Китае, содержится слишком много крахмала, а купить настоящую колбасу удается редко, добавляет автор. И покупка нескольких палок будет достаточно дорогой.

Кроме того, по мнению автора, который с восторгом рассказывает о российской колбасе, этот продукт в РФ вкуснее из-за того, что в РФ едят больше мяса и меньше овощей и зелени.

«Поэтому они разбираются в мясе намного лучше людей из других стран, и колбасы, приготовленные ими, будут более вкусными», – заключает автор.

Поэтому, когда китайцы путешествуют в приграничные с Россией зоны, они всегда стараются закупиться русской колбасой, говорится в статье китайского издания.