 

Китайцы объяснили, почему они в восторге от российской колбасы

06.06.2020, 9:16, Новости дня

Китайское издание посвятило заметку российской колбасе и причинам, по которой ее любят в Поднебесной.

Автор признается, что, когда разговор заходит о колбасе, сразу вспоминаются «невероятно знаменитые длинные палки русской колбасы», передает РИА «Новости». Со ссылкой на  Sina.

В Китае много разных колбас, говорится в статье, но все они отличаются от российских – в последних, к тому же, больше мяса. Кроме того, российская колбаса жирнее и имеет ярко выраженный вкус, в то время, как почти вся такая китайская продукция сделана из постного мяса.

В колбасах, которые привыкли есть в Китае, содержится слишком много крахмала, а купить настоящую колбасу удается редко, добавляет автор. И покупка нескольких палок будет достаточно дорогой.

Кроме того, по мнению автора, который с восторгом рассказывает о российской колбасе, этот продукт в РФ вкуснее из-за того, что в РФ едят больше мяса и меньше овощей и зелени.

«Поэтому они разбираются в мясе намного лучше людей из других стран, и колбасы, приготовленные ими, будут более вкусными», – заключает автор.

Поэтому, когда китайцы путешествуют в приграничные с Россией зоны, они всегда стараются закупиться русской колбасой, говорится в статье китайского издания.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.03 / Автор хита I Love Rock’n’Roll умер от коронавируса в США

27.05 / ФСБ выявила более 20 подпольных оружейных мастерских в России

06.05 / Бэнкси отблагодарил врачей, сравнив их с супергероями

03.06 / Das Erste – темнокожих детей в США с малых лет готовят к расизму и полицейскому насилию

16.04 / Макрон заявил об утаивании Китаем мер против коронавируса

12.04 / Российский авторынок в марте поднялся на третье место в Европе

01.05 / Глава ООН: трагедия в том, что в мире нет скоординированного подхода к пандемии

26.03 / Тепло в столице побило рекорд 1973 года

14.04 / Великобритания продлит карантин до 7 мая

30.03 / Онищенко оценил возможность советской прививки БЦЖ защитить от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска