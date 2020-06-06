 

Виталина Цымбалюк-Романовская вспомнила о ссоре с умершей Юлией Норкиной в эфире «Пусть говорят»

06.06.2020, 9:09, Разное

Юлия Норкина скончалась 5 июня утром. Экс-супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская вспомнила о конфликте с умершей радиоведущей.
Информацию о драке во время эфира передачи «Пусть говорят» Виталина Цымбалюк-Романовская разместила на странице Facebook. Ссора случилась с Юлией Норкиной, которая умерла 5 июня. Также она написала соболезнования семье и друзьям.

Инцидент с ведущей произошел во время разговора о судьбе артиста Армена Джигарханяна. Тогда все осудили Виталину Цымбалюк-Романовскую, виня ее в распаде семьи и тяжелом состоянии знаменитого артиста. Светская львица вспоминает, что момент, когда радиоведущая полезла к ней с кулаками навсегда останется в ее памяти.



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