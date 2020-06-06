В США в продаже появились бюджетные смартфоны Moto E и Moto G Fast от компании Motorola

06.06.2020, 9:09, Разное

Компания Motorola выпустила в США два бюджетных смартфона Moto E и Moto G Fast, они оказались достаточно производительными, но все же уступают устройствам от Xiaomi и Realme в данном ценовом сегменте. Эксперты считают, что из-за недоступности китайских гаджетов на рынке США компания Motorola решила занять эту нишу.

За быстродействие смартфона Moto E отвечают процессор SoC Snapdragon 632 и оперативная память объемом 2 Гб. Размер постоянной памяти составляет 32 Гб. Устройство оснащено 6,2-дюймовым HD-экраном. Основная камера состоит из двух датчиков разрешением 13 Мп и 2 Мп. Аккумулятор гаджета имеет емкость размером 3550 мАч. Стоимость смартфона составляет 150 долларов.

Второй мобильный аппарат Moto G Fast оказался более производительным благодаря наличию процессора SoC Snapdragon 665 и 3 Гб ОЗУ. Объем постоянной памяти такой же, как у Moto E. Основная камера в этот раз состоит из 3 датчиков на 16, 8 и 2 Мп. Аккумулятор устройства более объемный, его емкость составила 4000 мАч. Компания Motorola предлагает данный смартфон за 200 долларов.