Гастроэнтеролог Джон Кисиэль рассказал о распространенном симптоме рака кишечника
06.06.2020, 8:53, Разное
Гастроэнтеролог из клиник Майо в США Джон Кисиэль пояснил о наиболее распространённом симптоме рака кишечника. Откладывать поход к врачу не стоит при появлении болевых ощущений в животе на фоне проблем со стулом.
Именно такие симптомы являются наиболее частыми при возникновении рака толстой кишки и на них жалуется подавляющее большинство пациентов. В зоне риска находятся люди после 40 лет, которым необходимо регулярно проходить диагностику даже в случае отсутствия жалоб. Это позволить избежать неприятных последствий и обнаружить рак толстой кишки на ранних стадиях.
Колоректальный рак всё чаще диагностируется у граждан среднего возраста не только в США, но и в России. В обоих странах заболевание занимает второе место среди онкологических по количеству летальных исходов. Именно поэтому медики настоятельное не рекомендовали пренебрегать колоноскопией, так как это самый эффективный метод поиска рака толстой кишки.
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