Гастроэнтеролог Джон Кисиэль рассказал о распространенном симптоме рака кишечника

06.06.2020, 8:53, Разное

Гастроэнтеролог из клиник Майо в США Джон Кисиэль пояснил о наиболее распространённом симптоме рака кишечника. Откладывать поход к врачу не стоит при появлении болевых ощущений в животе на фоне проблем со стулом.

Именно такие симптомы являются наиболее частыми при возникновении рака толстой кишки и на них жалуется подавляющее большинство пациентов. В зоне риска находятся люди после 40 лет, которым необходимо регулярно проходить диагностику даже в случае отсутствия жалоб. Это позволить избежать неприятных последствий и обнаружить рак толстой кишки на ранних стадиях.

Колоректальный рак всё чаще диагностируется у граждан среднего возраста не только в США, но и в России. В обоих странах заболевание занимает второе место среди онкологических по количеству летальных исходов. Именно поэтому медики настоятельное не рекомендовали пренебрегать колоноскопией, так как это самый эффективный метод поиска рака толстой кишки.