Располневшая и неухоженная Пугачева ужаснула народ

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06.06.2020, 8:40, Разное

Накануне журналистка сообщила, что в пятницу проведет прямой эфир с участием продюсера Семена Могилевского. Теледива рассказала, что бизнесмен давно работает с Примадонной и Максимом Галкиным. Уже много лет импресарио занимается организацией выступлений таких звезд российской эстрады, как Тамара Гвердцители, Владимир Спиваков, Алиса Фрейндлих и других.

Располневшая и неухоженная Пугачева

Для иллюстрации своего рассказа Арина Шарапова добавила подборку архивных кадров. На них Семен Могилевский радостно обнимается со своими подопечными. Особое внимание привлекли фотографии с Аллой Пугачевой.

Примадонна отрицает, что делала пластические операции и “уколы красоты”. Звезда всегда подчеркивала, что позволяла себе максимум “небольшие подтяжечки”. Однако фото, попавшие в Сеть, заставили поклонников усомниться в словах певицы.

На кадрах Алла Пугачева выглядит не как дива, а, скорее, как милая пенсионерка. Неясно, в каком году сделаны снимки, однако сейчас певица выглядит значительно моложе. В последних публикациях в соцсетях у звезды гладкая кожа, аккуратный овал лица и стройная фигура – так и не скажешь, что супруге Максима Галкина перевалило за 70 лет.



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