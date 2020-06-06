 

“Кто-то очень вас любит”: показавшая роскошный подарок Барановская заинтриговала россиян

06.06.2020, 8:40, Разное

В минувшую среду, 3 июня, Юлия Барановская отпраздновала день рождения. На своей странице в “Инстаграм” телеведущая разместила фотографию подарка. В кадре она держит в руках огромный букет розовых и сиреневых цветов. “Я и клумба”, – подписала снимок звезда.

Поклонники оценили роскошный презент. “Букет нереальной красоты”, “Шикарные цветы”, “Приятный цвет”, – выразили мнение пользователи. Один из подписчиков предположил, что такой букет мог подарить только влюбленный человек. “Это кто-то вас очень любит”, – отметил он.

Ранее пользователи спросили телеведущую, собирается ли она замуж за Дмитрия Борисова. Знаменитость не смогла ответить на вопрос и попросила помощи у своего коллеги. “Как только Дима мне ответит, сразу сообщу”, – сделала интригующее заявление Юлия Барановская.

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Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv) 5 Июн 2020 в 5:08 PDT

Напомним, в прошлом телеведущая состояла в длительных отношениях с футболистом Андреем Аршавиным. Они прожили вместе около девяти лет. У пары трое детей: сыновья Артем и Арсений и дочь Яна. Известно, что спортсмен практически не общается с наследниками.



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