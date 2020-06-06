 

ПДК вредных веществ в загрязненных водоемах Норильска оказалась превышена в 200 раз

06.06.2020, 8:30, Новости дня

Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ во взятых пробах воды из загрязненных топливом водоемов в Норильске превышена в 200 раз, сообщил источник в оперативных службах.

Источник заявил, что «всего было отобрано восемь проб забора воды», в них зафиксировали «превышения предельно допустимых концентраций более чем в 200 раз», передает ТАСС.

Отмечается, что после аварии на ТЭЦ-3 разлившиеся нефтепродукты попали в акватории рек Далдыкан и Амбарная, водозаборов ниже по их течению нет.

Ранее сообщалось, что запланировано точечное извлечение нефтепродуктов с места разлива в Норильске.

Напомним, 3 июня президент РФ Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в Норильске из-за масштабного разлива нефтепродуктов. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров. Возбуждено уголовное дело. Арестован начальник цеха ТЭЦ-3. По предварительным данным Генпрокуратуры, авария могла произойти из-за подвижек грунта.

В пятницу глава МЧС Евгений Зиничев в ходе доклада президенту заявил, что ЧП в Норильске локализовано. Глава «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что компания полностью профинансирует ликвидацию последствий разлива дизельного топлива.

Владимир Путин поручил сотрудникам Росприроднадзора совместно с МЧС и правоохранителями скрупулезно проанализировать состояние всех объектов, аналогичных ТЭЦ в Норильске. Глава государства также поручил до конца весенней сессии внести изменения в природоохранное законодательство, чтобы подобные ЧП не повторялись.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных причинах ЧП в Норильске.

Отметим, что одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».



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