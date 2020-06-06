Одномоторный самолет врезался в гору в Калифорнии

06.06.2020, 8:30, Новости дня

Одномоторный самолет врезался в склон горы в городе Редландс (штат Калифорния), погибли три человека.

Местное подразделение телеканала CBS сообщило со ссылкой на шерифа полиции, что на борту находились три человека, выживших нет, передает ТАСС.

Подробности инцидента и причины случившегося телеканал не приводит.

Отмечается, что органы уведомили об инциденте Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте.

Ранее самолет пилотажной группы «Снегири» упал на жилой дом в Канаде.