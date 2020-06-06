Оставленный без ухода на четыре дня младенец умер в больнице Камчатки

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06.06.2020, 8:16, Новости дня

Один из четырехмесячных детей-двойняшек, которых родители оставили на несколько дней без присмотра, умер в больнице, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) по Камчатскому краю.

В ведомстве сообщили, что «один из двух младенцев, мальчик, скончался в краевой детской инфекционной больнице», передает ТАСС.

Причина смерти не установлена, назначена судебно-медицинская экспертиза. Состояние второго ребенка – девочки – оценивается как удовлетворительное.

Родителям двойняшек предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») и п. «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

По версии следствия, супружеская пара, злоупотребляющая алкоголем, на четыре дня бросила своих детей. Мать и отец не кормили младенцев и не обеспечивали их гигиену, в результате дети были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что женщина утопила новорожденную дочь в Москве.



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