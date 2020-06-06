Индия отказалась от завода по производству автоматов «Калашникова»

06.06.2020, 8:03, Разное

4.06.2020

Ранее Индия похоронила проекты истребителя Су-57 и СП по строительству вертолетов КА.

РФ продолжает терять рынок вооружений Индии, некогда ключевого союзника в Азии и крупнейшего в регионе покупателя российского оружия.

Как сообщает The Economic Times, еще один совместный российско-индийский оружейный проект подвис в воздухе. В тупик зашли переговоры о создании СП по производству автоматов «Калашникова» (АК-203) в городе Корва, передает finanz.ru.

Проект завода мощностью 70 тысяч винтовок в год, который планировали запустить в этом году, предполагал полную локализацию производства в Индии с передачей Дели всех технологий.

Однако цена, которую запросила российская сторона, не устраивает партнеров. Переговоры продолжался, но шансы на компромисс невелики, говорят источники The Economic Times.

Проект, который, как ожидалось, сделает Индию первой зарубежной страной, производящей «двухсотую» серию автоматов бренда «Калашников», обсуждается больше года. Он был согласован на уровне премьер-министра Нарендры Моди и президента РФ Владимира Путина весной 2019-го.

В феврале 2020 года Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ объявила, что рассчитывает на изготовление первой партии индийских АК-203 уже в текущем году.

Ранее, напомним, Индия отказалась покупать комплексы С-400, заморозила совместный с РФ проект по разработке истребителя пятого поколения на базе Су-57, а также отвергла идею построить завод по производству вертолетов «Ка».

С российского оружия Дели постепенно переходит на американское: общая сумма контрактов, заключенных с Пентагоном с 2007 года, превышает 20 млрд долларов.

В феврале стало известно о подготовке еще двух крупных сделок на общую сумму 3,5 млрд долларов. Речь идет о закупке партии из шести ударных вертолетов AH-64E Apache на сумму 930 миллионов долларов 24 вертолетов морского базирования MH-60R Seahawk в комплекте с ракетами на общую сумму 2,6 млрд долларов.