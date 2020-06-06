На старом фото Марса разглядели странные квадратные руины

06.06.2020, 8:13, Разное

Эта фотография Марса была сделана станцией Mars Global Surveyor, которую запустили к Марсу еще в 1997 году. Недавно множество его старых фото были загружены на один из сайтов NASA и "виртуальные" исследователи нашли там очень любопытный снимок за номером e1000462.

В оригинале его можно посмотреть в хорошем разрешении по ссылке.

В верхней части этой фотографии можно разглядеть объект, похожий на квадратные руины какого-то крупного строения, почти занесенные песком.

Если сделать эту часть фото еще более резкой и затемненной, то правильная форма этих руин становится еще более заметной. Неужели это останки инопланетной базы? Или древнего марсианского поселения из той эпохи, когда на Марсе существовала цивилизация?

Снимок тут же стал вирусным. Один из интернет-пользователей написал, что это самая интригующая фотография, сделанная Mars Global Surveyor и что руины похожи на останки крепости (форта) с огромными толстыми внешними стенами.

Если в те времена, когда на Марсе была атмосфера, по нему текли реки и росли растения, на нем существовала развитая цивилизация, то от нее должно остаться хоть что-то. Проблема в том, что все марсианские руины 100% были занесены песком и камнями за прошедшие тысячелетия. И если на этом фото мы видим эти руины, то скорее всего изначально это было действительно высокое здание.