 

В Тверской области отпраздновали 77-летие гвардейской военно-транспортной дивизии

06.06.2020, 8:12, Новости дня

Праздничные мероприятия в честь образования Тверской гвардейской военно-транспортной авиационной дивизии прошли на аэродроме Мигалово в Твери. Соединению исполнилось 77 лет. Дивизия была сформирована в 1943-м. В 1944 году ее наградили орденом "Боевого Красного Знамени". В Тверской области базируется с 1981 года.

В этом году экипажи соединения были задействованы при выполнении специальных задач, отмечает телеканал "Россия 24". Среди них была и эвакуация россиян из китайского города Ухань. Кроме того, летчики доставляли российских специалистов в Италию и Сербию и выполняли гуманитарные рейсы в США, Молдавию и другие страны.



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