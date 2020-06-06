Ольгу Бузову заподозрили в пьянстве из-за странного видео в Instagram

06.06.2020, 8:09, Разное

Поклонники Ольги Бузовой заподозрили телеведущую в алкоголизме после публикации в Instagram ролика с необычным содержанием. Ранее многие блогеры и бывший муж певицы, выпустившей недавно новый клип «Орбит без сахара», утверждали, что знаменитость злоупотребляет спиртными напитками.

Странный ролик появился в сториз Instagram-аккаунта Ольги Бузовой. В нем телеведущая пояснила о своем новом клипе, но ее поведение оказалось весьма странным. Она много жестикулировала, голос ее оказался не совсем адекватным, но причиной этого, по утверждению знаменитости, стало отсутствие сна. Певица пожаловалась, что ей удалось поспать всего пять минут. Через некоторое время видео было удалено.

Многие знакомые Ольги Бузовой утверждали, что из-за насыщенного графика певица начала злоупотреблять алкоголем. Участники телепроекта «Дом-2» распускали слухи о том, что она пьянствует, также о наличии пагубной привычки рассказывал бывший муж певицы Дмитрий Тарасов.