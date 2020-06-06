 

Запланировано точечное извлечение нефтепродуктов с места разлива в Норильске

06.06.2020, 7:48, Новости дня

После завершения активной фазы операции по ликвидации последствий разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, которая займет около 14 дней, продолжатся точечные работы по извлечение нефтепродуктов с небольших площадей, сообщил в Норильске первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян.

«Безусловно, после того, как основная группировка отсюда убудет, работы будут продолжаться. Это будет точечное извлечение нефтепродуктов с небольших площадей. Работа непростая, хотя технология известна. Здесь труднодоступная болотистая местность, тундра», – приводит слова Чуприяна ТАСС.

Он напомнил, что собранные в специальные герметичные емкости вывезут с наступлением холодов года по зимнику.

По предварительным данным Генпрокуратуры, авария на ТЭЦ-3, в результате которой произошел разлив нефтепродуктов, могла произойти из-за подвижек грунта.

Президент Владимир Путин поручил сотрудникам Росприроднадзора совместно с МЧС и правоохранителями скрупулезно проанализировать состояние всех объектов, аналогичных ТЭЦ в Норильске.



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