Эксперт ответил на обвинения в адрес Билла Гейтса из-за «чипизации» человечества

06.06.2020, 7:30, Разное

Российский эксперт оценил возможности Билла Гейтса в рамках «чипирования» населения планеты, недавно основателя корпорации Microsoft начали обвинять в том, что он планирует устроить глобальную слежку за людьми. По словам представителя аналитического клуба «Валдай» Артема Куреева, на сегодняшний день технологий, позволяющих реализовать подобные планы, не существует.

По словам специалистов, пандемия коронавируса стала причиной распространения множества слухов и возникновения новых конспирологических теорий. Согласно одной из них, фонд Билла и Мелинды Гейтс сейчас разрабатывает вакцину, с помощью которой в тело человека будет введен специальный чип, невидимый невооруженным глазом. Конспирологи утверждают, что данное устройство должно сократить жизнь человека путем разрушения внутренних органов, но в подобных заявлениях нет никакой логики, отмечает Артем Куреев.

Эксперт согласен, что идея создания чипа, способного контролировать здоровье человека, сама по себе не так плоха, но ее необходимо дорабатывать. Кроме того, до изобретения хотя бы прототипа такого микроскопического устройства еще далеко, добавил Артем Куреев. Тем не менее, специалист согласен с тем, что фармакологические компании могут зарабатывать на вакцинах, затягивая тестирование новых препаратов. Подобная практика в условиях распространения коронавируса может оказаться слишком опасной, подытожил российский аналитик.