Прилучный набросился на Муцениеце после скандала: Предатель!
06.06.2020, 7:25, Разное
На протяжении двух месяцев звезда встречается с коллегами по шоу-бизнесу, которые столкнулись с непростым расставанием. За это время в студии побывали Рита Дакота и Айза Анохина.
Целью передачи звезда называет желание показать зрителям, находящимся в непростой ситуации, разные взгляды на отношения. Также в эфире девушка делится подробностями развода с Павлом Прилучным и рассказывает ощущения от происходящего. Возможно, это поможет кому-то принять правильное решение, уверена Агата Муцениеце.
В беседе с Екатериной Варнавой актриса призналась, что муж негативно отреагировал на скандальный ролик. Напомним, в апреле девушка заявила, что супруг напал на нее, отобрал телефон и выгнал из дома.
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Как отметила Агата Муцениеце, та ночь была самой “трэшовой” в ее жизни. После публикации видео Павел Прилучный накинулся на жену с обвинениями в предательстве.
Артистка отметила, что в какой-то момент начала жалеть, что “слила” кадры в Сеть. Правда, она не думала, что эта ситуация вызовет такой общественный резонанс. Однако звезда рада, что смогла обратить внимание на проблему домашнего насилия в стране.
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