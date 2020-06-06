Прилучный набросился на Муцениеце после скандала: Предатель!

06.06.2020, 7:25, Разное

На протяжении двух месяцев звезда встречается с коллегами по шоу-бизнесу, которые столкнулись с непростым расставанием. За это время в студии побывали Рита Дакота и Айза Анохина.

Целью передачи звезда называет желание показать зрителям, находящимся в непростой ситуации, разные взгляды на отношения. Также в эфире девушка делится подробностями развода с Павлом Прилучным и рассказывает ощущения от происходящего. Возможно, это поможет кому-то принять правильное решение, уверена Агата Муцениеце.

В беседе с Екатериной Варнавой актриса призналась, что муж негативно отреагировал на скандальный ролик. Напомним, в апреле девушка заявила, что супруг напал на нее, отобрал телефон и выгнал из дома.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 11 Янв 2019 в 12:09 PST

Как отметила Агата Муцениеце, та ночь была самой “трэшовой” в ее жизни. После публикации видео Павел Прилучный накинулся на жену с обвинениями в предательстве.

Артистка отметила, что в какой-то момент начала жалеть, что “слила” кадры в Сеть. Правда, она не думала, что эта ситуация вызовет такой общественный резонанс. Однако звезда рада, что смогла обратить внимание на проблему домашнего насилия в стране.