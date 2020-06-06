Обнародованы причины проблем в отношениях Плющенко и Рудковской

06.06.2020, 7:25, Разное

Яна Рудковская и Евгений

Плющенко, идущие совершенно разными путями достижения успеха, имеют очень схожий

планетарный тип – Сатурнианский. Люди этого типа отличаются обостренным чувством

справедливости, структурностью, дисциплиной.

Это идеальные лидеры и люди чести. Они, во что бы то ни стало, стараются

сделать мир структурнее и правильнее, иногда, доходя до фанатизма, заводят собственные

правила и устои.

“Я уверен, что Яна и Евгений по настоящему полюбили друг друга, в свое время,

именно по принципу, встретились два одиночества – встретились два Сатурна, где

Сатурна может понять только Сатурн. У таких людей любовь и семья обычно

складывается по образу бизнеса или предприятия, где каждый выполняет свою

роль-должность, а семейное дело превыше душевных моментов. На что, скорее всего,

и наткнулась наша пара”, – пояснил “Дни.ру” астропсихолог Александр Панфилов.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 23 Янв 2020 в 9:54 PST

Яна – выраженный лидер и

конструктор всех процессов, а Евгений – человек, наполняющий смыслом эти процессы.

Рудковской важна команда и масштаб, Евгений же больше “волк-одиночка”, чем

командный игрок. Эксперт считает, что причину их столкновения необходимо искать

в плоскости взаимной поддержки, а не в отношениях на стороне. Их проблему

решить возможно при обновлении так называемого “договора” отношений.

“Со временем любая пара утрачивает правильные роли гармоничных позиций относительно

друг друга, так как никакая система не может быть статичной и все развивается

и, априори, меняет свою структуру и поведение, – поясняет Панфилов. – Каждой

паре, как Яне и Евгению, необходимо заново собираться, словно совет директоров,

и делать новый устав семьи и новые правила жизни и отношений”.

В случае Яны и Евгения необходимо

именно обоюдное решение по новым условиям жизни, в тех же парах, где есть явно

выраженные лидеры, будь то муж или жена, иногда обновление устава происходит в

одностороннем порядке диктатным образом.

“Я не считаю, что их семья, в

итоге, разладится окончательно, так как они не смогут найти себе такого же

человека по духу, а их совместные дела и проекты продолжат связывать де факто,

делая Рудковскую и Плющенко парой”, – добавил астропсихолог. Им просто нужно

обновить фундамент отношений. По-другому с Сатурном выстроить отношения не

удастся.